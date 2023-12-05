كينيا تقرر أكبر زيادة للفائدة منذ أكثر من 10 سنوات

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قرر البنك المركزي الكيني زيادة مفاجئة لسعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية منذ تولي المحافظ الحالي كاماو توجي منصبه في يونيو الماضي، بسبب الحاجة لدعم الشلن الكيني المتدهور.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 5ر12% وهي أكبر زيادة للفائدة منذ 2011.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن محللا واحدا من بين 7 محللين استطلعت رأيهم توقع زيادة الفائدة الكينية.

وقال توجي في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني إن لجنة السياسة النقدية رأت الحاجة إلى تعديل موقف السياسة النقدية لمعالجة ضغوط سعر الصرف وتخفيف التأثيرات الثانوية على الأسعار بما في ذلك الناجمة عن الأسعار العالمية.

يذكر أن الشلن الكيني تراجع أمام الدولار بنسبة 20% تقريبا خلال العام الحالي ليصبح أحد أسوأ العملات الأفريقية أداء منذ بداية العام.

يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم في كينيا خلال الشهر الماضي إلى 8ر6% مقابل 9ر6% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه فإن أسعار السلع الغذائية المستوردة والسلع الحيوية مثل النفط أصبحت أعلى بسبب تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن انخفاض سعر صرف الشلن يواصل الضغط على الأسعار المحلية، وبخاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. وترى اللجنة أن انخفاض سعر الصرف أضاف حوالي 3 نقاط مئوية إلى معدل التضخم في الشهر الماضي.

من ناحية أخرى يبلغ احتياطي النقد الأجنبي لكينيا 7ر6 مليار دولار بما يكفي لتغطية الواردات لمدة 6ر3 شهرا، وهو ما يعني توفير تغطية مناسبة وحماية من أي صدمات قريبة الأجل في سوق الصرف.