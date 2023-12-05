وكيل صحة البحيرة يتفقد الوحدة الصحية بقرية أحمد رامي في الدلنجات

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تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بمركز الدلنجات، بمقر الوحدة الصحية بقرية أحمد رامي.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

ورافق وكيل الوزارة، خلال جولته، غانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية، والدكتور وليد حجازي مدير الإدارة الصحية بالدلنجات.

وراجع جميعة، أعمال التجهيزات وتوفير المقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الانتخابي بالوحدة، وصلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه والأسِرة بالمقر.

وأكد ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية؛ لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.