حماس: ادعاء الإدارة الأمريكية باعتداء مقاتلي القسام على إسرائيليات يوم 7 أكتوبر نكتة سمجة

وصف مستشار ئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» طاهر النونو، ادعاءات الإدارة الأمريكية باعتداء مقاتلي كتائب القسام على إسرائيليات يوم ٧ أكتوبر بأنها «نكتة سمجة».

وقال خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الثلاثاء: «سمعنا بيان الإدارة الأمريكية أمس، والذي تضمن أشياء متناقضة، فهو من جهة يقول إن لديه أكثر من دليل أن المقاومة وحماس قتلت المدنيين عمدًا في ٧ أكتوبر، في حين لا يملك دليلًا واحدًا أن الاحتلال قتل مدنيًا فلسطينيًا عمدًا».

ولفت إلى أن «البيان تحدث عما يروحه الاحتلال من وقوع اعتداءات جنسية»، قائلًا: «ننفي نفيًا قطاعًا حدوث اعتداء جنسي يوم ٧ أكتوبر وليومنا الحالي من أي من أبناء المقاومة».

وأكد ترحيب الحركة بإجراء تحقيق دولي من جهة شفافة محايدة ونزيهة في الأمر، مستطردًا: «مستعدون لكل النتائج، على أن يتحمل الاحتلال كل النتائج لو ثبت كذبه».

ودعا إلى استجواب واستنطاق المحتجزات في قطاع غزة وأُطلق سراحهن، لو شاهدن أو تعرضن لاعتداء جنسي منذ ٧ أكتوبر، مختتمًا: «نطلب أن يأتي الاحتلال بأدلته أمام أي تحقيق نزيه، فهذا ليس من أخلاق وشيم المقاومين أصحاب القضية».