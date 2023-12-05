 حماس: ادعاء الإدارة الأمريكية باعتداء مقاتلي القسام على إسرائيليات يوم 7 أكتوبر نكتة سمجة - بوابة الشروق
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حماس: ادعاء الإدارة الأمريكية باعتداء مقاتلي القسام على إسرائيليات يوم 7 أكتوبر نكتة سمجة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 10:58 م

وصف مستشار ئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» طاهر النونو، ادعاءات الإدارة الأمريكية باعتداء مقاتلي كتائب القسام على إسرائيليات يوم ٧ أكتوبر بأنها «نكتة سمجة».

وقال خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الثلاثاء: «سمعنا بيان الإدارة الأمريكية أمس، والذي تضمن أشياء متناقضة، فهو من جهة يقول إن لديه أكثر من دليل أن المقاومة وحماس قتلت المدنيين عمدًا في ٧ أكتوبر، في حين لا يملك دليلًا واحدًا أن الاحتلال قتل مدنيًا فلسطينيًا عمدًا».

ولفت إلى أن «البيان تحدث عما يروحه الاحتلال من وقوع اعتداءات جنسية»، قائلًا: «ننفي نفيًا قطاعًا حدوث اعتداء جنسي يوم ٧ أكتوبر وليومنا الحالي من أي من أبناء المقاومة».

وأكد ترحيب الحركة بإجراء تحقيق دولي من جهة شفافة محايدة ونزيهة في الأمر، مستطردًا: «مستعدون لكل النتائج، على أن يتحمل الاحتلال كل النتائج لو ثبت كذبه».

ودعا إلى استجواب واستنطاق المحتجزات في قطاع غزة وأُطلق سراحهن، لو شاهدن أو تعرضن لاعتداء جنسي منذ ٧ أكتوبر، مختتمًا: «نطلب أن يأتي الاحتلال بأدلته أمام أي تحقيق نزيه، فهذا ليس من أخلاق وشيم المقاومين أصحاب القضية».

 


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