قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، خلال حفل إطلاق مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، مساء الاثنين، يسرني أن أكون معكم هنا في خامس أيام مؤتمر الأطراف COP28 للاحتفال بمحطة مهمة أخرى تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظم الغذائية المستدامة.



وأضافت: تعتبر سلامة النظم الغذائية أمرا بالغ الأهمية لتلبية احتياجات المجتمعات ومساعدتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، ولكنها في الوقت نفسه مسئولة أيضا عن جانب كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.



وتابعت: ومن خلال المبادرات والبرامج العديدة التي تم الإعلان عنها خلال COP28، علينا أن نسعى معا لتحقيق التوازن بين استدامة أنظمتنا الغذائية وحماية الكوكب في آن معا.



وقالت: ولهذا السبب نجتمع هنا اليوم؛ ويسرني أن نطلق رسميا مشروعا جديدا يدعم مساعي دولة الإمارات في إنشاء نظام غذائي قوي ومستدام، وهو مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونود بهذه المناسبة أن نعرب عن فخرنا الكبير بدعم هذه المبادرة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.



وأوضحت: وتشكل خطوتنا اليوم دليلا ملموساً آخر على التزام الدولة بتسريع تحويل النظم الغذائية والزراعية، وتظهر قيادتنا الرشيدة المستوى العالي من الالتزام الذي تبديه دولة الإمارات على امتداد المنظومة الغذائية.



وقالت المهيري، ويعد مركز الابتكار الغذائي قبل كل شيء شبكة دعم. وأشارت إلى الإطار الاستراتيجي الرئيسي على مدار الاثني عشر شهراً القادمة، والذي سيركز مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات على ثلاث ركائز استراتيجية هي: الإنتاج وسلسلة التوريد والتغذية.



وقالت: مع مناخها الجاف وبيئتها الصحراوية، تعد الإمارات بمثابة منصة اختبار قيمة للابتكار والتكنولوجيا الزراعية، حيث يتيح لنا ذلك إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تؤثر على الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي مثل نقص التربة، وشح المياه العذبة، والمناخ الحار.



وأضافت: لدينا شبكة لوجستية وبنية تحتية عالمية المستوى يمكننا استخدامها لضمان سلامة وتكامل سلاسل التوريد، كما نهدف إلى دمج الأطعمة المنتجة محليا والبدائل الغذائية المستدامة في الأنظمة الغذائية لدعم منظومة الابتكار الغذائي في الدولة.



وتابعت: سنقوم خلال العام المقبل بإطلاق ثلاثة مبادرات في إطار مركز الابتكار الغذائي، في فبراير 2024، سنطلق مبادرة "الابتكار الغذائي 360" التي تكرس إمكانات المنظومة الغذائية الوطنية بالكامل لتوفير الدعم والتنظيم عبر مراحل الإنتاج وسلسلة التوريد والاستهلاك، وسنقوم في إطار هذه المبادرة بتنظيم العديد من برامج التسريع والتجريب والتدريب ومراكز الاختبار.



والمبادرة الثانية "زُرع في الإمارات" في 24 أبريل، وستركز على حماية وتعزيز ودعم نظم الابتكار والإنتاج الغذائي في دولة الإمارات من خلال البرامج والحملات التسويقية. وفي يونيو 2024، سنطلق مبادرة "منحة الابتكار الغذائي" التي ستعنى بتمويل مساعي تطوير المنظومة الغذائية الوطنية ومواءمة مبادرات الابتكار مع أهداف الدولة، بالإضافة إلى الحوافز المالية، سيتاح للمتقدمين فرصة الانخراط ضمن منظومة عمل مركز الابتكار الغذائي.



وقالت: لتلبية احتياجات مجتمعنا المتنامي، بادرت دولة الإمارات إلى استخدام أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز الإنتاج المحلي.



وأضافت: ويعد الابتكار ضرورة أساسية لبناء أنظمة غذائية مرنة وذكية مناخيا، وقد تعاونا في هذا السياق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والمجتمع عموماً.



وتابعت: واستفدنا من شبكة علاقاتنا الدولية القوية لدعم تحول النظام الغذائي على مستوى العالم، ووضعت دولة الإمارات النظم الغذائية ضمن أولويات مؤتمر الأطراف COP28، وبدأ ذلك يؤتي ثماره بالفعل. فمنذ بضعة أيام، أعلنت عن مصادقة 134 من رؤساء الدول والحكومات على إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، ويدعم هذا الإعلان أكثر من 5.7 مليار شخص و70% من الغذاء الذي نتناوله.



واستطردت: وفي الوقت نفسه، أعلنت أنا وبيل غيتس أن مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" - وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة سيقدمان معاً مبلغاً إجمالياً قدره 200 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمارات الجديدة وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الأغذية والبحوث الزراعية.

يعد إطلاق مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو قيادة مسار الأمن الغذائي، إذ يمنحنا المركز الوسائل اللازمة لتوسيع نطاق الابتكارات، وتعزيز شبكتنا العالمية، وتمكين أنظمة الإنتاج الغذائي الذكية والمرنة مناخياً، وبلوغ أهدافنا الطموحة المتمثلة في تحقيق الحياد المناخي، وبناء اقتصاد أخضر.



وذكرت: لطالما اعتبرنا التعاون الدولي ضرورة أساسية لحفز تحول النظم الزراعية والغذائية، وأنا واثقة بأن مراكز الابتكار الغذائي حول العالم ستكون مصدراً رائعاً للإلهام والدعم.