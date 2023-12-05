متحدث فتح: مخطط التهجير القسري للفلسطينيين بدأ مرحلته الثالثة والأخيرة

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، إن مخطط التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بدأ مرحلته الثالثة والأخيرة وفق سيناريو وزارة استخبارات الاحتلال، معقبا: «التهجير يتحقق الآن بمرحلته الأخيرة بعد أن دفعوا شعبنا إلى الجنوب ثم إلى رفح والهدف سيناء».

وأوضح خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الثلاثاء، أن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي على قطاع غزة تأتي استكمالا لمخطط «الحسم والضم» الذي تقوده الحكومة اليمنية تحقيقا للرؤية التلمودية الاستيطانية والتي بدأت بالضفة الغربية خلال العام والنصف الأخيرة.

وأضاف أن المشروع الاستعماري يستهدف كل ما هو فلسطيني على أرض غزة والقدس والضفة الغربية، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال ترى الظروف اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى لتنفيذه.

ونوه أن الموقف الفلسطيني يرفع شعارا «أموت في أرضي.. ولا أرحل»، مضيفا أن السلطة والشعب الفلسطيني يستند في هذا الإطار إلى موقف مصر الصلب الرافض لهذا المخطط باعتباره مسألة تمس أمن مصر القومي.

واختتم: «نحن في فلسطين نرفض الرحيل من أرضنا، لكن لربما يحدث أحد سيناريوات هذا المشروع بأن يدفعوا الشعب الفلسطيني بعد أن تكدس في الجنوب لكي يذهب مضطرا إلى الحدود مع مصر تحت وطأة المجازر، ومن ثم يقال لمصر هل تتركي الشعب الفلسطيني ليموت!».