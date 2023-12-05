تعليم جنوب سيناء يطلق بطولة التفوق الرياضي لمدارس طور سيناء في ألعاب القوى

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بطولة التفوق الرياضي للمرحلة الإعدادية والثانوية لألعاب القوى باستاد طور سيناء الرياضي، تحت إشراف وليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية.

وجرت المنافسات من خلال سباقات عدو 100 متر، وعدو 200 متر، و400 متر، و800 متر، إضافة إلى تدفع الجلة والوثب الطويل والوثب العالي للتأهيل الطلاب الفائزين للمشاركة على مستوى الجمهورية في بطولة التفوق الرياضي للمدارس.

وأشرف على بطولة التفوق الرياضي موجهين التربية الرياضية كلا من نجم الدين محمود بخيت وعبد الستار عبد اللطيف وأيمن أبو زيد وسامح سلطان.

وحكم المسابقات فريق من معملي التربية الرياضية ضم كلا من شريف الفولي وعلاء شعلان ومحمد أبو الخير وباسم المحمدي وأيمن مصطفى وأحمد عبدالمعز ومصطفى المنياوي ومحمود سراج.