عضو المجلس الاستشاري لتكتل بريكس: منطقة الخليج يمكنها تقرير مصير ونوعية العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة

وصف ماتوزو فياتشيسلاف، الدبلوماسي الروسي السابق وعضو المجلس الاستشاري لتكتل (بريكس) الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى، منطقة الخليج بأنها منطقة خاصة يمكنها تقرير مصير العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات هذا الأسبوع تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الروسية مع البلدين.

وقال فياتشيسلاف لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الثلاثاء "تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة الخليج في وقت لا يحب فيه بوتين القيام بزيارات خارجية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو دليل على أهمية الزيارة بالنسبة لروسيا".

ولم يسافر بوتين كثيرا خارج روسيا في السنوات القليلة الماضية، واقتصرت زياراته على بلدان معظمها من دول الاتحاد السوفيتي السابق. وزار بوتين الصين في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف فياتشيسلاف "هذه المنطقة منطقة خاصة، يمكنها أن تقرر مصير ونوعية العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة. هذه الزيارة تفتتح مرحلة جديدة من العلاقات الروسية الثنائية مع السعودية والإمارات".

وتأتي الزيارة بعدما أعلن تحالف أوبك+، الذي يضم روسيا والسعودية والإمارات، الأسبوع الماضي عن خفض طوعي في إنتاج النفط بإجمالي حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.

وقال فياتشيسلاف إن عوامل النجاح تتوفر لهذه الزيارة، مشيرا إلى أن المواقف الغربية الداعمة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وأوقعت زهاء 16 ألف قتيل خلال حوالي شهرين "تجعل الموقف الروسي قريبا من مواقف الدول الإسلامية والعربية ودول الخليج بشكل عام".

وأكد فياتشيسلاف كذلك أن زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات تعد نقطة مهمة في سياسة روسيا الخارجية، خاصة بعد انضمام الرياض وأبوظبي، ومعهما القاهرة، إلى تكتل (بريكس) "وهو ما يزيد من قيمة هذه المنظمة المستقلة وأهميتها على الساحة الدولية".

وأوضح قائلا "العالم يشهد تحركات جذرية يمكن أن نقارنها، وأن نوليها نفس المستوى من الأهمية، بالتغيرات التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية".

وأردف "زيارة بوتين إلى منطقة الخليج هي زيارة سياسية اقتصادية، وأرى أن روسيا ستقف إلى جانب الطموحات السعودية وستشارك في كل الأهداف المتقدمة والمعاصرة التي أعلنتها المملكة.

"الدول الخليجية لديها فائض كبير من أموال النفط، لكن المستقبل القريب لهذه الدول يجب أن يقوم على الصناعة واستخدام التكنولوجيا، ونقل المعرفة الصناعية إلى هذه الدول. يمكن أن تقوم روسيا بمساعدة الخليجيين في هذه المسألة، في حال طرحها على مستوى القادة خلال هذه الزيارة".

وسيجري بوتين محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال فياتشيسلاف إن هذا اللقاء "سيلعب دورا كبيرا في علاقات البلدين، لأن الجانبين يعرفان بعضهما جيدا منذ اجتماعهما في مؤتمر اقتصادي بمدينة سان بطرسبرج".

وأضاف "أنا على ثقة أن هذا اللقاء يثبت علاقاتهما كما تبلورت منذ البداية، وخصوصا أن روسيا ودول عربية في منطقة الخليج يقيمون بشكل متشابه ما نشهده من سياسات تناصب العداء للدول النامية، ويطمحون في عالم متعدد الأقطاب، وهنا أتصور أن هناك لغة مشتركة بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين لتشابه الأهداف بينهما".