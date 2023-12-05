قنا: رفع 300 طن مخلفات صلبة وأتربة حول اللجان الانتخابية بقوص

قال الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، إن مرفق نظافة قوص تمكن من رفع 300 طن مخلفات صلبة وأتربة من محيط اللجان الانتخابية خلال الـ48 ساعة الماضي؛ لتمهيد وتوسعة الطرق المؤدية إلى لجان الانتخاب لتسهيل عملية التنقل بين اللجان.

وأكد رئيس مركز ومدينة قوص، أن ورديات نظافة صباحية ومسائية تعمل على مدارس الساعة لمتابعة عملية رفع المخلفات الصلبة من شوارع المدينة وقراها من خلال فريق عمل الفنيين والعمال.

وأشار الشعيني، إلى فحص المقار الانتخابية، حيث تم تزويد كل الطرق المؤدية إلى لجان الانتخاب ومحيط عمل اللجان وتزويدها بكشافات إضاءة ليلية خصوصا اللجان الأكثر إقبالا على مدار أيام الانتخابات الرئاسية.