هشام حطب: مصر تبدأ رحلة استضافة أولمبياد 2036

أعلن هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تلقيه خطابا رسميا اليوم من مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا"، يفيد بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وقال المهندس هشام حطب، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، وهو ماقوبل بالموافقة وتم إسناد هذه المهمة لمصر.

وأوضح حطب، إن جمهورية مصر العربية بدأت رحلة استضافة أولمبياد 2036 بخطوة تحتضن من خلالها المونديال الأفريقي وذبك بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، موافقته على تقديم طلب رسمي لاستضافة أولمبياد 2036، لتكون مصر أول دولة أفريقية تنظم ذلك الحدث.

واردف:" لدينا العديد من الخطط للتجهيز لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، وهناك تعاون كبير مع جميع الجهات الرسمية في الدولة لخروج الحدث الكبير بأفضل شكل، ووجود منشآت رياضية على أحدث الطرازات العالمية تساعد على إخراج الحدث بأفضل صورة ".