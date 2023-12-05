جامعة بني سويف تكرم الطالب الحاصل على لقب أول عالم وميدالية ذهبية في رفع الأثقال بالمكسيك

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الطالب محمد عبد المنعم سيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة، لحصوله على لقب أول عالم وميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة المكسيك2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيمان حسين نور الدين مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببى سويف.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم لأبنائها المتفوقين رياضياً في جميع الألعاب الرياضية؛ لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يضاف لسجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين رياضياً يعد تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب محمد عبد المنعم هو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وسبق وقد حصل على لقب أول عرب أفريقيا في البطولة العربية الإفريقية مضيفاً لرصيده 6 ميداليات في هذه البطولة.