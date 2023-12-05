القسام تعلن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية واستهداف 18 جنديا بالهجوم المباشر

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها خاضوا منذ صباح اليوم، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، أن عناصرها دمروا 24 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس، واستهدفوا 18 جندياً بالهجوم المباشر.

وأشارت إلى أن «قناصة القسام أوقعوا 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بالعبوات».

وأفادت بأن «عناصرها أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أعد مسبقاً، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى الأراضي المحتلة».

وقال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.

وأضاف قائد الجنرال الإسرائيلي يارون فينكلمان، في بيان: «إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية، نحن موجودون في قلب منطقتي جباليا وخانيونس بقطاع غزة».

كما زعم سيطرة القوات الإسرائيلية على مواقع رئيسية تابعة لحماس في جباليا، مشيرا إلى أن الهجوم لا يزال مستمرا هناك.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألفا و899، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.