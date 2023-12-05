أمريكا تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعب الفلسطيني

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى الشعب الفلسطيني بأكثر من 21 مليون دولار.

وأعلنت سامنثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية في مدينة العريش المصرية اليوم أن الوكالة "ستقدم أكثر من 21 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسكان غزة والضفة الغربية المتضررين من الصراع القائم، والذي خلَّف ما يقرب من 2ر2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

ويستند بيان اليوم على المساعدات الإنسانية الأمريكية التي تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بتاريخ 18 أكتوبر الماضي.

وسيدعم التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم توفير مستلزمات النظافة الصحية وإمدادات المأوى والغذاء الأساسية والمساعدات متعددة الأغراض لأكثر من 120 ألف شخص.

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم التمويل الرعاية النفسية الاجتماعية والخدمات الصحية الحيوية للنظام الصحي المتهالك في غزة حيث خرجت 60% من المستشفيات من الخدمة.

وعلاوة على ذلك، سيدعم هذا التمويل إنشاء مستشفى ميداني تديره المنظمات غير الحكومية في غزة والذي بدوره سيعزز النظام الصحي الحالي من خلال توفير الرعاية لمرضى العيادات الداخلية