وزير الاتصالات الفلسطيني يناشد الجماهير العربية الاستمرار في حملات المقاطعة

ناشد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، الجماهير العربية الاستمرار في حملات المقاطعة لكل البضائع - التي يمكن الاستغناء عنها – من إنتاج الدول الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إن «تلك الدول لا تفهم إلا لغة المصالح والقوة».

وأشار إلى أن «القناع سقط عن الدول التي تعطي غطاء للاحتلال البغيض»، لافتًا إلى أن «الحرب على غزة كشفت أن ما تروج له تلك الدول عبارة عن أحاديث وقيم وأخلاق لا تمس للواقع بصلة».

ونوه أن الاحتلال تعمد قطع الاتصالات بشكل كامل عن غزة 4 مرات حتى الآن، قائلًا إن القطاع شهد يومًا كاملًا بدون اتصالات بسبب نفاد الوقود.

ولفت إلى تعرض الخط الرئيسي في شمال قطاع غزة لعطل أمس، مضيفًا: «حتى الآن لا تستطيع طواقم الشركات إصلاح الخلل، لأن المناطق تتعرض لهجمات مسلحة من قبل قوات الاحتلال».

وصرح بأن 70% من شبكة الاتصالات والأبراج والهوائيات في غزة تضررت، مشيرًا إلى أن «هناك إمكانية في بعض الأماكن تسمح للمواطن بتقديم بلاغات الاستغاثة، واستخدام الإنترنت لتوثيق الجرائم اللا إنسانية في ظل الصمت العالمي».