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بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة من عملية رصد لخيام تموضع قوات الاحتلال في منطقة حجر الديك شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

ووثقت العمليات رصد مواقع تموضع قوات الاحتلال في الخيام، وذلك قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الإسرائيلية.

#كتائب_القسام: جانب من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى pic.twitter.com/wkCpT1Jrdy — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 5, 2023

وتواصل كتائب القسام ضرباتها لقوات الاحتلال سواء عبر رشقات جوية أو خلال المعارك البرية.

ففي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف خمس آليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان بثته عبر قناتها على منصة تيليجرام، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت ثلاث جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند إسرائيلية في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

جاء ذلك بُعيد إعلان كتائب القسام إطلاق رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.