ارتفاع عدد قتلى إعصار ميتشونج بالهند إلى 12 شخصا على الأقل

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ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين هنود أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ميتشونج أودت بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في مدينة تشيناي بجنوب شرقى الهند.

وأظهرت اللقطات المصورة التى بثها التلفزيون تحول الطرق إلى أنهار، وانجراف السيارات. وغمرت المياه مطار تشيناي جزئيا، مما أدى لالغاء رحلات جوية. كما انقطعت الكهرباء في بعض المناطق.

واعتمد عمال الإنقاذ على القوارب والجرارات في جهودهم للوصول إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.

وضرب إعصار ميتشونج ولاية اندرا براديش برياح بلغت بسرعتها 100 كيلومتر في الساعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وحثت السلطات في المناطق المتضررة السكان على البقاء في الأماكن المغلقة والعمل من المنزل إذا أمكن ذلك. وقالت السلطات إنه يتعين على الصيادين عدم الخروج إلى البحر. ولم تفتح بعض المدراس أبوابها.

وتم نقل الآلاف من المواطنين بمناطق ساحلية لأماكن إيواء مؤقتة آمنة قبل اجتياح الاعصار.