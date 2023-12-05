استطلاع: حل المسألة النووية لكوريا الشمالية ضروري لإعادة توحيد الكوريتين

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كشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 6 من بين كل 10 طلاب في الجامعات بكوريا الجنوبية يرون أن حل القضية النووية لكوريا الشمالية ضروري؛ لتحقيق إعادة توحيد شطري شبه الجزيرة الكورية، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأجرت الاستطلاع، وزارة الخارجية وجامعة تشونج آنج ومعهد هيونداي للأبحاث، وشمل 500 من الطلاب الجامعيين وطلبة الدراسات العليا، خلال الفترة من 8 إلى 21 أكتوبر الماضي.

وأعرب 63.2% من المشاركين عن رأيهم أن حل المسألة النووية لكوريا الشمالية شرط مسبق؛ لإعادة توحيد الكوريتين.

وأوضح الاستطلاع، أن 18.6% فقط من المشاركين يرون أن توحيد الكوريتين شرط مسبق لحل قضية بيونج يانج النووية.

وقال 28.2%، إن نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية هو الشرط الأكثر ضرورة؛ لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، يليه التحسن في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بنسبة 9.4%.

وهناك هامش خطأ يزيد أو ينقص بواقع 4.38 نقطة مئوية، وبمستوى ثقة 95%.

وقالت وزارة الخارجية، إنها ستوسع أنشطتها المتعلقة بالتوحيد بناء على نتائج الاستطلاع وستواصل البحث عن طرق لجذب مشاركة الشباب.

والكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، بعدما انتهت الحرب الكورية (1950 - 1053) بهدنة وليس بمعاهدة سلام.