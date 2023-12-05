قال رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «قوات الجيش تعمل في خانيونس وتقاتل بتصميم وجرأة وبطولة»، معقبًا: «نصلي من أجل سلامة جنودنا في غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الحرب «الكابنيت» التقوا أعضاء عائلات المحتجزين، زاعمًا: «سمعت قصصًا تفطر القلب عن التنكيل الجسدي وخوف الأطفال والظلمة التي عاش المحتجزون فيها».

وزعم تعرض المحتجزات في غزة لاعتداءات جنسية، مضيفًا: «حتى قبل أيام قليلة لم أسمع من منظمات حقوق الإنسان والمرأة في الأمم المتحدة صرختهم، وأقول لهم أين أنتم؟ هل سكتم لأن الحديث عن نساء يهوديات؟».

وأكمل: «هل سمعتم عن اغتصاب النساء الإسرائيليات أين أنتم، أتوقع من القادة والأمم المتحضرة تتحدث في وجه تلك الفظاعات»، وفقًا لادعاءاته.

ولفت إلى «بذل كل مجهود لإعادة كل المحتجزين، باعتباره أحد أهداف الحرب العليا»، مضيفًا: «استخبارات قوية تعمل على مدار الساعة بمسئولية لإعادة كل المحتجزين؛ الجنود والمجندات والمدنيين والأطفال».