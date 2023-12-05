الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات "سوخوي-25" الروسية شنت هجوما على نقطة دعم وقوات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، باستخدام صواريخ من طراز "إس-8".

وقالت الوزارة، في بيان، "قامت طواقم الطائرات الهجومية على متن طائرات "سوخوي-25" بشن هجوم على نقطة دعم وقوات بشرية للعدو في اتجاه كراسني ليمان. وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ جوية غير موجهة من طراز "إس-8"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة أنه تم ضرب الأهداف المحددة بنجاح.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بحسب سبوتنيك.