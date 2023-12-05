أمير قطر: المجازر الإسرائيلية في غزة تعمق الشعور بالظلم وعجز الشرعية الدولية

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إنّ المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وعجز الشرعية الدولية.

وأضاف خلال كلمته في القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كل حقوقه المشروعة ومركزية قضية فلسطين.

وأشار إلى كان من الممكن منع كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار ولّى، وأن الأمن غير ممكن من دون سلام دائم.

وأوضح أنه لا مجال لتحقيق أمن وسلام دائمين من دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.