قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقطاع التعليم بشكل غير مسبوق.

وأضاف خلال حوار خاص له على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أنه جرى تطوير ملف التعليم منذ توليه الحكم، موضحا أنه جرى تدشين فكرة بناء الإنسان المصري، وكذا تأسيس بنك المعرفة، ومن ثم فهناك اهتمام كبير بالتعليم منذ عام٢٠١٤، منوها بأنه هناك تحد كثيرة واجهت الدولة المصرية وبخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم.

وأكد أن الدولة عملت على قدم وساق من أجل التغلب على هذه الصعوبات، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات، والتي تمثلت في تخفيف حدة عقم المناهج بسبب غياب عنصر التجديد من خلال تطوير ١٤٠ منهجا وفق المواصفات التعليمية الدولية.

وذكر أن الدولة اهتمت ببناء شخصية الطالب، وتوفير أكبر قدرا ممكنا من المدرسين ذات التخصص العلمي الخاص بكل مرحلة، هذا إلى جانب التخفيف من العنف في إصدار الحكم على نتائج الطلاب في السنوات الأولى من الابتدائية، مضيفا أنه جرت الاستعانة بألفاظ الوصف بدلا من العنف جمل مثل (الطالب راسب) وهو في أولى خطواته بالتعليم، وهو ما يؤثر بالسلب على الطالب.