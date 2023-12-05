استمرار عمليات البحث عن أفراد طاقم الطائرة الأمريكية التي تحطمت قبالة سواحل اليابان

تواصلت عمليات البحث، اليوم الثلاثاء، عن اثنين من أفراد الطاقم مفقودين في حادث تحطم طائرة أوسبري الأمريكية العسكرية الأسبوع الماضي، قبالة سواحل جنوب غرب اليابان، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وبعد التأكد من وفاة 6 أشخاص بالفعل، شرعت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في تمشيط الساحل الجنوبي لجزيرة ياكوشيما بمقاطعة كاجوشيما؛ بحثا عن حطام الطائرة، وسط حالة من ضعف الرؤية بسبب الضباب الكثيف، وذلك بعد انتشال خمس جثث وأجزاء كبيرة من الحطام أمس.

ومن الجثث الخمس، تم انتشال اثنتين من بين الحطام، وتجري جهود مكثفة لاستعادة جثامين أفراد الطاقم الثلاثة الباقين.

ومن بين أفراد الطاقم الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة، تعد الوفيات الـ6 المؤكدة أول حادث مميت على الإطلاق تتعرض له طائرة أوسبري بين القوات اليابانية والأمريكية في البلاد.

ويعتبر الحادث الأكثر دموية على الإطلاق الذي للطائرة الأمريكية التي تستخدم تقنية الدوار المائل.