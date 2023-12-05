تيباس رئيسا مؤقتا لرابطة الليجا

تم تعيين خافيير تيباس رئيسًا مؤقتًا لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" اليوم الثلاثاء ليبدأ ولايته الرابعة على التوالي، بعد إغلاق الموعد النهائي لتقدم المرشحين دون تقدم أي مرشحين آخرين، حسبما أكدت الهيئة التي تجمع الأندية الاحترافية الإسبانية.

واجتمعت اللجنة الانتخابية لرابطة الدوري الإسباني اليوم ووافقت على التصديق على ترشيح تيباس وإعلان توليه المنصب، فضلاً عن تحديد يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري للبت في أي طعون محتملة، أو تنصيب الرئيس بشكل نهائي.

وأشارت "لا ليجا" إلى أنه في حالة عدم تقديم أي طعن على اتفاقيات اللجنة الانتخابية، يمكن للأخيرة أن توافق بالإجماع على تقديم اجتماعهما إلى 12 ديسمبر بعد انتهاء المهلة المقررة لتقديم الطعون في الساعة 8:00 مساء.

وقدم تيباس ترشحه بعد استقالته في 22 نوفمبر للترشح لولاية جديدة، قبل شهر من انتهاء ولايته الأخيرة، ليطلب مرة أخرى ثقة الأندية ويتولى مسؤولية "التحديات" التي يجب على الرابطة مواجهتها في السنوات الأربع المقبلة.

يذكر أن خافيير تيباس ميدرانو، 61 عامًا، من مواليد مدينة سان خوسيه "كوستاريكا"، ومهنته في الأصل محامٍ.

وكان رئيسا لفريق أويسكا (1993-1998)، وممثلا لأندية مثل باداخوز وألافيس وبيتيس ومايوركا قبل أن يصبح نائبًا لرئيس لرابطة الدوري الإسباني، التي تولى رئاستها في 26 من أبريل 2013، حينما كان مرشحا وحيدا، بموافقة 32 ناديا من أصل 42 ليحل محل خوسيه لويس أستيازاران.

في 11 أكتوبر 2016، أُعيد انتخابه لولاية ثانية، مرة أخرى دون معارضة، وأُعيد انتخابه مرة أخرى في 23 ديسمبر 2019 كمرشح وحيد أيضا.