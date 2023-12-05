محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والعلاج بالمجان

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، مبادرة رئيس الجمهورية؛ للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تحت شعار: "انزل اكشف واطمن"، ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالمركز الصحي في شبين الكوم، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة.

وتفقد محافظ المنوفية، نقطة الفحص بالمركز الصحي.

واطمئن على خط سير الحملة بداية من تسجيل البيانات وصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وشدد على حسن معاملة المواطنين وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص، وتذليل المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظا على صحة المواطنين.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية، بتسخير الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم؛ لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها، وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، وإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتضم: "سرطان الرئة - سرطان القولون - سرطان البروستاتا - سرطان عنق الرحم" لجميع المواطنين فوق سن 18 عاما، بإجمالي مليوني و600 ألف مواطن ومواطنة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، من خلال فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى، ويجري عمل استبيان إلكتروني لتيسير عملية التشخيص والعلاج.

وأشارت إلى أن مبادرة الأورام السرطانية تتواجد بـ242 وحدة صحية على مستوى المحافظة، و6 مستشفيات هم: "مستشفى منوف – مستشفى أشمون – مستشفى الباجور – مستشفى الشهداء – مستشفى الجامعة – المستشفى التعليمي".

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن هناك خطة تثقيفية لجميع المترددين من المدخنين عن خطورة التدخين وأهمية الإقلاع عنه، حيث يتم توجيههم إلى عيادة الإقلاع عن التدخين، وتقديم المشورة إليهم وخطة الإقلاع عنه حفاظا على صحتهم.