الري: 61% نسبة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الحمام

أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء تنفيذ 61% من مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الحمام، بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا، والذي يعد مكونا أساسيا لتغذية مشروع "الدلتا الجديدة" بالمياه بعد معالجتها.

جاء ذلك في بيان صحفي، الثلاثاء، عقب لقاء وزير الري الدكتور هاني سويلم والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، والذي يمثل "أحد المشروعات الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر".

ويتكون مشروع "المسار الناقل" من 13 محطة رفع، ومسار بطول 174 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 152 كيلومترا ومسار مواسير بطول 22 كيلومترا)، بحسب البيان.

وقال وزير الري، الدكتور هاني سويلم، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبرى لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاج الغذاء.

وأضاف سويلم: كما تعد هذه المشروعات "نموذجا لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية".