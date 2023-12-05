رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يزور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

استكمالاً للاجتماعات التي تعقدها بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس البعثة بالدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس.

وأثنى السفير الذوادي على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خاصة في دعم حقوقهم في المشاركة السياسية، كما أكد اهتمام جامعة الدول العربية بهذه الفئة الهامة من الناخبين، مشيداً بدورها الفعال في المجتمع، ومشاركتها الإيجابية التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر.

من جهتها، استعرضت الدكتورة إيمان كريم الجهود التي يقوم بها المجلس لتوعية الناخبين ذوي الإعاقة في إطار المبادرة التي طرحها المجلس بعنوان "صوتك حقك"، والتي تهدف إلى نشر الوعي الانتخابي وتشجيع الناخبين من هذه الفئة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان، أهمية التعاون بين كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية سعياً لإنجاحها وخروجها على النحو المأمول.