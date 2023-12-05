القسام تستهدف 8 آليات إسرائيلية و10 جنود في خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وأضافت القسام، في بيان أخر، نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خان يونس.

كما نقل موقع "روسيا اليوم" عن الكتائب أنها قتلت 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وكانت الكتائب قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، قصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

وأفادت "الجزيرة" بوقوع انفجارات قوية هزت مدينة تل أبيب إثر تعرضها لقصف صاروخي من غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء تل أبيب، مشيرة إلى أن شهودا يتحدثون عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة.