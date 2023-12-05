التحقيق في وفاة طالب شنقا داخل منزله في بني مزار بالمنيا

استقبلت مشرحة مستشفى بنى مزار العام بالمنيا، اليوم، جثة شاب عشرينى العمر، بها آثار شنق وخنق، وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي شاب، بمصرع نجلهم شنقا داخل شقته السكنية بقرية اشروبة التابعة لدائرة المركز.

انتقل لمحل الواقعة، رجال البحث الجنائي وقوة أمنية والإسعاف، وتبين وفاة "إسلام ع." 18 سنة، بالصف الثالث الثانوي، وبه آثار الشنق داخل غرفته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنى مزار تحت تصرف النيابة العامة، وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي وإصدار التقرير النهائي، كما تجرى مباحث المركز التحقيق في الواقعة وسماع أقوال أسرته بمعرفة رجال المباحث.