القسام تعلن تدمير 24 آلية للاحتلال

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 24 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال في خان يونس، وأوقعوا 8 جنود قنصا بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام في بيان مقتضب نشرته على قناتها بمنصة "تلجرام"، إلى أن قواتها استهدفت 18 جنديا بهجوم مباشر بمحاور القتال في خان يونس وفجرت حقل ألغام بقوة أخرى.

وأضاف البيان "قصفت قواتنا حشود عسكرية في محاور التوغل بخان يونس بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".

وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها "إصابة مباشرة".

في السياق، قالت الكتائب في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس، وحققوا إصابات مباشرة".

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.