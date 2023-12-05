سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب بثته الكتائب، عبر حسابه على منصة تليجرام، عصر الثلاثاء.

يأتي هذا فيما أفادت تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجارات قوية تهز مدينة تل أبيب إثر تعرضها لقصف صاروخي من غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقاتها الصاروخية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في تعجز منظومة القبة الحديدية عن اعتراض كل الصواريخ.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.