تقرير: خبراء يتوقعون استمرار المنافسة بين أمريكا والصين 5 سنوات أخرى على الأقل

كشف تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أن خبراء الأمن في كوريا الجنوبية والعالم يرون أنه ليس من المرجح انتهاء المنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة قريبا.

وتوقع البعض نشوب صراع مسلح بين الدولتين في غضون السنوات الخمس المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وجاء في تقرير المسح العالمي لنظام العالم لعام 2023" الصادر عن مؤسسة "نير"، وهي مؤسسة فكرية مستقلة متخصصة في شؤون شمال شرق آسيا، إن نحو 15 % من الخبراء الـ 42 الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن من المرجح اندلاع صدام عسكري بين بكين وواشنطن في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، في حين يرى 10% منهم أن اشتباكا عسكريا سيندلع في غضون 5 سنوات.

وقال المركز البحثي، إن المشاركين في المسح التفصيلي المتعمق شملوا أساتذة ودبلوماسيين سابقين وباحثين من 28 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، ويتمتعون بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في العلاقات الدولية والأمن.

وبحسب المسح، توقع 35% من المشاركين استمرار التنافس بين الولايات المتحدة والصين على مدى السنوات الـ10 المقبلة، دون صدام عسكري فعلي.

ولم يتوقع أي من الخبراء التوصل لحل وسط بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يشير إلى شعور سائد بالغموض في العلاقات الدبلوماسية.