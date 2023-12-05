تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أبطأ.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال نوفمبر الماضي إلى 50.8 نقطة بحسب تقرير جيبون بنك، مقابل 51.6 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة، إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء استمرار نمو إجمالي نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي مرتبطا بارتفاع حجم الأعمال الجديدة، حيث واصل الطلب على الخدمات في اليابان نموه للشهر الخامس عشر على التوالي، وهي ثاني أطول فترة نمو متصلة له منذ بدء نشر بيانات مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان.

وأصبح معدل نمو الطلبيات خلال الشهر الماضي من بين أقل الأرقام المسجلة منذ بداية العام الحالي، لكنه مازال جيدا مقارنة باتجاهات المسح على المدى الطويل منذ 2007.

استفادت الأعمال الجديدة من التعافي المستمر في السوق الداخلية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين تراجع الطلب الخارجي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان إلى 49.6 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 50.5 نقطة خلال أكتوبر الماضي.