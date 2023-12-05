نتيناهو: لا توجد إمكانية الآن لاستعادة الأسرى من غزة

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ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بأنه لا توجد الآن إمكانية لاستعادتهم جميعا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من ذوي الأسرى غادروا الاجتماع مع مجلس الحرب الإسرائيلي غاضبين وقبل موعد انتهائه، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما أشارت إلى أن الاجتماع بين المحتجزين المفرج عنهم وممثلي عائلات الأسرى مع مجلس الحرب كان عاصفا وشهد تبادلا للصراخ والاتهامات.

كما نقلت عن أحد الرهائن المفرج عنهم قوله إن هجمات الجيش الإسرائيلي كادت تودي بحياتهم.