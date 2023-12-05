كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة السعودي، عن التحدي الذي ينتظره خلال بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد يلتقي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي، وفي حالة فوزه، يضرب الاتحاد موعدا مع الأهلي في الدور الثاني يوم 15 ديسمبر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جاياردو قال في مؤتمر صحفي عقب الفوز على سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا أمس الإثنين: "وددت أن يكون جميع اللاعبين لدينا متاحين قبل كأس العالم وأن يكون الفريق مكتملا".

وأضاف: "لكن هذا الشيء لم يحدث بسبب الإصابات، وينتظرنا تحد كبير لتجهيز اللاعبين المتاحين في الفريق".

وأكمل: "لا ننسى أن لدينا مباراة ضمك بالدوري السعودي التي تسبق كأس العالم بأيام قليلة وما تشكله من صعوبة بسبب الأجواء".

وعن غياب النجمين الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي عن الفريق، أوضح جاياردو أنه لم يسبق له العمل مع الثاني، مبديا سعيه لدخولهما التدريبات خلال الفترة المقبلة.