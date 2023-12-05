 مياه سوهاج تطلق فيلما توعويا لحث العاملين والمواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مياه سوهاج تطلق فيلما توعويا لحث العاملين والمواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد عبدالمجيد
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 5:17 م

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة أطلقت فيلما توعويا، ضمن أنشطة حملة التوعية التي تستهدف حث العاملين والمواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تجري داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار دعوة جميع المؤسسات بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفي ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الفيلم يتناول توقيت الانتخابات وكيفية الاقتراع داخل اللجان والوسائل التي أتاحتها الشركة لتعريف المواطنين بمقرات لجانهم الانتخابية وعنوانها، وذلك من خلال عدة وسائل منها الموقع الإلكتروني للشركة، وصفحة الشركة على موقع فيسبوك، والخط الساخن 125 لاستقبال استفسارات المواطنين.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يتم الدفع بسيارات التوعية بجميع مراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالمشاركة بالانتخابات، وكذلك لتعريفهم بمقرات لجانهم الانتخابية، بالإضافة إلى فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساءً؛ لتلقي استفسارات المواطنين حول لجانهم الانتخابية، بداية من غدا الأربعاء حتى انتهاء العملية الانتخابية.

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