قومي المرأة ينظم حملة بلدي أمانة بقرى حياة كريمة في دمياط

نظم المجلس القومي للمرأة في محافظة دمياط، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب، تحت عنوان « بلدي أمانة» والتي استهدفت عدد 21335 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك في قرى حياة كريمة وخارجها، بمراكز « كفر سعد - كفر البطيخ- الزرقا - دمياط - فارسكور» بعدد 3000 زيارة.



وأوضحت السيدة مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن الحملة تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



وأكدت السيدة مروة نبيل، أن حملة طرق الأبواب « بلدي أمانة» يتم تنفيذها في عدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.