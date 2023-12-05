الجيش الإسرائيلي ينفي قطع الاتصالات عن قطاع غزة

نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حدوث انهيار كامل آخر لخدمات الاتصالات في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه تمكن من مشاهدة البث المباشر للدعاية الفلسطينية على تيك توك.

وواجهه صحفي "سي إن إن" بحقيقة أن الشبكة الإخبارية الأمريكية لم تتمكن من إجراء مقابلة مخطط لها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسبب "تعتيم".

وقال كونريكوس إن الشبكات في غزة قد لا تكون مثالية، لكن لم يكن هناك تعتيم.

وفي وقت سابق، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها إن خدمات الاتصالات في قطاع غزة توقفت مرة أخرى. كما نشرت منظمة "نتبلوكس" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، والتي تراقب انقطاع الإنترنت، رسما بيانيا يوضح أن جميع تغطية الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت والخطوط الأرضية قد توقفت عن العمل.

ومنذ بداية العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، قطعت تل أبيب شبكات الاتصالات في القطاع الساحلي عدة مرات.