فايننشال تايمز: أنفاق حماس في غزة أكبر من شبكة أنفاق لندن

مسئول إسرائيلي سابق: حماس أنشأت ما يمكن وصفه بـ"مدن تحت الأرض"



كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن تقديرات تشير بأن شبكة أنفاق حماس أكبر من شبكة قطارات أنفاق لندن، وهو ما مكن كبار قادة حماس ومقاتليها من الاحتماء خلال نحو 8 أسابيع تقريبا من الحرب.

ورأت الصحيفة، أن تدمير أنفاق حماس في قطاع غزة هو الجانب الأصعب في مهمة الجيش الإسرائيلي خلال الحرب التي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي.

* محصنة ضد طائرات الاستطلاع

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن أنفاق حماس محصنة ضد طائرات الاستطلاع بدون طيار والعديد من القدرات الإسرائيلية الأخرى بما في ذلك الضربات الجوية، ويعتقد أن حماس تحتفظ فيه بترسانتها الصاروخية، إضافة إلى أكثر من 130 محتجز لدى الحركة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني إسرائيلي سابق إن كلمة "أنفاق" لا تعبر عن ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة، واصفا إياها بـ "مدن تحت الأرض".

ووصف يوتشيفيد ليفشيتز، وهو رهينة يبلغ من العمر 85 عاماً أفرجت عنه حماس في أكتوبر الماضي، شبكة الأنفاق بأنها "شبكة عنكبوتية" متقنة يبلغ طولها يمتد لكيلومترات مع قاعات كبيرة تكفي لاستيعاب 25 شخصا.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع على التخطيط العسكري الإسرائيلي قوله "نحقق معدل نجاح مرتفع في تدمير الأنفاق".

* خيارات أمام تل أبيب لتدمير الأنفاق

وبينما لم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي خططه لتدمير أنفاق غزة بشكل كامل، استعرضت "فايننشال تايمز" سبل تدمير الأنفاق قائلة: بعد تحديد الموقع، سواء بأجهزة الرادار أو الاستشعار الصوتي، ثمة تكتيك يُعرف باسم "الشعر الأرجواني"، يتضمن إلقاء قنبلة دخان في مدخل النفق وإغلاقه لمعرفة ما إذا كان الدخان سيظهر في مكان آخر.

وقال يهودا كفير، وهو مهندس مدني إسرائيلي ونقيب احتياطي في جيش الاحتلال، إن ثمة طريقة أخرى، هي استخدام المتفجرات السائلة التي تملأ مساحة النفق ثم تنفجر.

وأضاف أن الاحتمال الآخر هو الأسلحة الحرارية، التي تمتص الأكسجين لتوليد انفجار عالي الحرارة، لكن هذه الطريقة مثيرة للجدل بسبب التأثير الأوسع للانفجارات، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان.

ويشكل ضخ مياه البحر من البحر الأبيض المتوسط تحت ضغط مرتفع خيارا آخر، حيث أفادت تقارير بأن إسرائيل بدأت بالفعل في استخدامه.

والاحتمال الأخير، الذي من شأنه أن يشكل خطرا أقل على المحتجزين الإسرائيليين من الفيضانات أو الانفجارات، هو أن يقوم جيش الاحتلال بحفر أنفاق تعترض شبكة حماس وتقتحم نقاط سيطرتها.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الأساليب الشبيهة بـ"الخيال العلمي" تسلط الضوء على الصعوبات والوقت اللازم لتدمير ما وصفته بـ"عالم حماس السري".