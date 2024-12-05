تم إطلاق سراح أحد أشهر مهربي المخدرات في كولومبيا وأحد أبرز عناصر كارتل ميديلين للكوكايين من سجن اتحادي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ترحيله إلى وطنه.

وأظهرت سجلات من مكتب السجون الاتحادي الأمريكي أنه تم إطلاق سراح فابيو أوتشوا فاسكيز يوم الثلاثاء بعد قضائه 25 عاما من عقوبته البالغة 30 عاما.

وكان أوتشوا / 67 عاما/ وإخوته الأكبر سنا قد جمعوا ثروة طائلة عندما بدأ الكوكايين بالانتشار في الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وفقا للسلطات الأمريكية، حتى أنهم أدرجوا في عام 1987 في قائمة المليارديرات من قبل مجلة فوربس. وعاش أوتشوا في ميامي وكان يدير مركز توزيع كوكايين كان يترأسه بابلو إسكوبار.

وتم توجيه التهم إلى أوتشوا أول مرة في الولايات المتحدة لدوره المزعوم في قتل مخبر إدارة مكافحة المخدرات باري سيل في عام 1986، وهو الحادث الذي تم تجسيده في الفيلم الشهير "أميركان ميد" الذي عُرض عام 2017 وقام ببطولته توم كروز.

وتم القبض عليه لأول مرة في كولومبيا في عام 1990، وذلك ضمن برنامج حكومي يعد بعدم تسليم كبار تجار المخدرات إلى الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت، كان أوتشوا مدرجا ضمن قائمة "أكثر 12 مطلوبا" من تجار المخدرات الكولومبيين في الولايات المتحدة.