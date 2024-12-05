أمريكا تدعو إيران للتوقف عن زعزعة الاستقرار في سوريا

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إيران إلى التوقف عن ممارسة ما سمته أعمالا مزعزعة للاستقرار في سوريا.

وتطرق فيدانت باتل نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، خلال إحاطة صحفية، إلى تقارير تفيد بأن إيران تستعد لإرسال الدعم للقوات السورية على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا.

وقال: "نعتبر النظام الإيراني أحد أكبر مصادر الإرهاب والاضطرابات منذ عام 1979 (تاريخ الإطاحة بالنظام الملكي)، ولهذا السبب نريد أن تتوقف طهران عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في سوريا"، بحسب تعبيره.

وأشار باتل إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يلعب دورا "محوريا" في الحل السياسي لسوريا، وإنهاء أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي 18 ديسمبر 2015، صوت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 المتعلق ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع القوات السورية بعدة مناطق في البلاد، والجمعة دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.