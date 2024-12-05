قوات خاصة إسرائيلية تختطف شابا مصابا من المستشفى العربي في نابلس

اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم الأربعاء، مصابا من داخل المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في المستشفى العربي لوكالة "وفا"، بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى أحد غرف العناية المركزة، داخل المستشفى واختطفت الشاب أيمن غانم، وهو جريح كان قد أصيب إثر قصف طائرة مسيرة مركبة قرب طوباس يوم أمس.

وأضافت أن القوات الخاصة تسللت إلى داخل المستشفى، متنكرة بزي نسائي ودكتور وشيوخ، وجرى الاعتداء على اثنين من الطاقم الطبي بالضرب، قبل اختطاف الشاب.

وأدانت وزارة الصحة، اقتحام قوات الاحتلال المستشفى العربي التخصصي في نابلس، واعتقال جريح بداخله كان يتلقى العلاج، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية مراكز العلاج والمرضى.

وناشدت وزارة الصحة المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف اعتداء الاحتلال على مراكز وكوادر العلاج، مطالبة بتوفير الحماية الفورية للمنظومة الصحية بكافة مكوناتها.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت أمس الثلاثاء مستشفى طوباس الحكومي لنحو ساعة، عقب قصف مركبة عند مدخل عقابا، أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخر، واعتقلت 5 من الكوادر الطبية في المستشفى، بينهم المدير العام للمستشفى، واعتدت بالضرب على رئيس قسم الطوارئ محمد غنام بالضرب المبرح، أمام المرضى والمراجعين، بعد أن سيطرت على الطابق الأول من المستشفى.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تعتدي فيها قوات الاحتلال على المستشفيات والكوادر الطبية، ففي كل عدوان على المدن الفلسطينية تحاصر قوات الاحتلال المستشفيات وتعيق عمل الطواقم الطبية وتمنعها من القيام بواجبها.

وفي نهاية شهر يناير 2024، تسللت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" إلى داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، واغتالت ثلاثة شبان، وهم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل كان مصابا ويتلقى العلاج في المستشفى.

وحسب وزارة الصحة، فقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 600 هجوم على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في الضفة الغربية، بما فيها الصحة، منذ 7 أكتوبر 2023