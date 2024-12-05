الشيوخ المكسيكي يوافق على فرض رسوم على ركاب السفن السياحية عند زيارة الموانئ

صوت مجلس الشيوخ المكسيكي لصالح فرض رسوم قدرها 42 دولار للفرد على متن السفن السياحية مقابل زيارة الموانئ، مما أثار انتقادات حادة من جانب صناعة السياحة.

وتقول غرف التجارة المكسيكية إن رسوم الهجرة - التي كان من المعتاد أن يُعفى منها ركاب السفن السياحية - قد تضر بصناعة السفن السياحية التي تدر نصف مليار دولار سنويا في البلاد.

وقد مرر بالفعل مجلس النواب هذا الإجراء، مساء أمس الثلاثاء، وسيدخل حيز التنفيذ في 2025. وكان هذا الإجراء جزءا من مشروع قانون يزيد أيضا من رسوم الهجرة في المطارات ورسوم الدخول إلى المحميات الطبيعية.

ويضم ساحل المكسيك على البحر الكاريبي جزيرة كوزوميل، التي تضم أكثر موانئ السفن السياحية ازدحاما في العالم. وقال الاتحاد الوطني لغرف التجارة والخدمات والسياحة إن الرسوم البالغة 42 دولار قد تجعل موانئ دول أخرى في منطقة البحر الكاريبي أكثر تنافسية من موانئ المكسيك.

وقال أوكتافيو دي لا تور، رئيس الاتحاد، أمس الأول الاثنين إن "هذا قد يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الزوار".