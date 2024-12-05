مجلس النواب الأردني يمنح حكومة حسان الثقة بـ82 صوتا

حصلت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسان، في جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن 82 نائبًا منحوا الثقة للحُكومة، بينما حجب 53 نائبًا الثقة عنها، في حين امتنع نائبان عن التصويت.

وبلغ عدد النواب، الذين حضروا جلسة التصويت، 135 من أصل العدد الكُلي للمجلس، والبالغ 138 نائبًا.

وجاء التصويت على منح الثقة لحُكومة الدكتور حسّان، بعد ثلاثة أيام من مُناقشات النواب للبيان الوزاري، الذي طلب الرئيس حسّان الثقة على أساسه، يوم الأحد الماضي.

وكان رئيس الوزراء، قد رد على مُداخلات النواب، قبيل التصويت.

وكان مجلس النواب بدأ يوم الاثنين الماضي، من خلال جلستين صباحية ومسائية، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة الدكتور حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.

ومن جانبه،شكر حسان مجلس النواب على ثقته، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس لخدمة مصلحة الأردن.

جاء ذلك في رده على منح مجلس النواب الثقة للحكومة حيث أكد حرص الحكومة على أداء الأمانة التي أُلقيت على عاتقها،وأكد "أن الحكومة ستمد يدها للعمل مع مجلس النواب بروح وطنية عالية".