الرئيس الفرنسي يتعهد بالبقاء في منصبه حتى نهاية مدته في 2027

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بالبقاء في منصبه حتى نهاية مدته في عام 2027، واعلن أنه سيرشح رئيس وزراء جديدا فى غضون أيام، عقب استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وكافح ماكرون بعد يوم من تصويت تاريخي بسحب الثقة في الجمعية الوطنية ترك فرنسا دون حكومة فعالة. وألقى باللائمة على خصومه من اليسار المتطرف في إسقاط حكومة بارنييه.

وذكر أنهم اختاروا "ألا يفعلوا أي سوي التعطيل . لقد اختاروا الاضطراب".

وأشار الرئيس إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف اتحدا فيما وصفه بـ "جبهة مناهضة للجمهورية" وأكد "لن أتحمل مسؤولية السلوك الذي يتسم باللامسؤولية من جانب أشخاص آخرين".