 ألمانيا: الشرطة تنفي وجود خلفية إرهابية وراء مقتل رجل هاجم مخفر شرطة - بوابة الشروق
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ألمانيا: الشرطة تنفي وجود خلفية إرهابية وراء مقتل رجل هاجم مخفر شرطة

د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 3:28 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 3:28 م
أعلنت الشرطة الألمانية غربي البلاد، اليوم الاثنين، أن المحققين لا يفترضون حاليا وجود خلفية إرهابية وراء رجل هاجم مخفر شرطة وقتل على يد فرد شرطة إثر ذلك.

وأوضحت الشرطة في مدينة مونستر غربي ألمانيا اليوم أن تفتيش شقة القتيل البالغ من العمر 37 عاما لم يثبت الافتراض الأولي بوجود دافع إرهابي لديه.

يذكر أن فرد شرطة أطلق النار على القتيل أمام مخفر شرطة في مدينة جلزنكيرشن غربي ألمانيا مساء أمس الأحد.

وتردد من قبل أن الرجل ضرب على سيارة دورية تابعة للشرطة باستخدام هراوة، وكان معه سكين، وهدد فردي شرطة.

وأضافت الشرطة الألمانية اليوم أن المحققين يتحرون حاليا صحة أقوال تفيد بأن الرجل صاح بعبارة "الله أكبر".

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