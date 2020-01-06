شعراوي: القيادة السياسية تتابع التطورات للانتهاء من مشروع العائلة المقدسة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تم وضعه للانتهاء من البنية الأساسية لمشروع رحلة العائلة المقدسة، في ظل اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمشروع وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع.

وأهدى الأنبا يوليوس كل من الدكتور خالد العناني واللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة نسخة من أيقونة العائلة المقدس.

وعقب ذلك توجه الوزيران ومحافظ القاهرة إلى مقر كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وكان في استقبالهما الأنبا دنيال أسقف المعادى وسكرتير المجتمع المقدس وعدد من الأساقفة، وقدم وزير الآثار والسياحة خالد العناني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتفقدا ما سيتم في الكنيسة من أعمال تطوير، بإلاضافة إلى مناقشة إقامة مرسى ونقاط خدمة تخدم السائحين.

وفى ختام الجولة اتفق العناني وشعراوي على مواصلة القيام بزيارات باق محافظات مسار العائلة المقدسة للعمل على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالأعمال الخاصة بإحياء مسار العائلة المقدسة .

الجدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعاً قومياً باعتباره محوراً عمرانياً تنموياً يقوده قطاع السياحة، ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقاً لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مروراً بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

ثم اتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان ، ومنها إلى كنيسة المعادى وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس على سطح المياه مشيرة إلى المقولة الشهيرة " مبارك شعبى مصر"، وصولا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.

الكنيسة المعلقة: شيدت في آواخر القرن الرابع ونقل إليها الكرسي البابوي في القرن ١١ م، وسميت بالمعلقه لأنها بنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني، وهي على ارتفاع ١٣ مترا، وأطلق عليها في القرون الوسطى " كنيسة السلالم"، كما عرفت باسم كنيسة العمود.

كنيسة أبي سرجة، بنيت على الطراز البازيليكي، يتكون صحن الكنيسة من 3 أقسام يتم الفصل بينهم بواسطة أعمدة رخامية مزخرفة بالرسومات، وبها المغارة التي أحتمت بها العائلة المقدسة أثناء زيارتها إلى مصر.

كنيسة السيدة العذراء بالمعادي هي الكنيسة التي عبرت منها العائلة المقدسة النيل متوجهة إلى ميت رهينة ثم إلى الصعيد.