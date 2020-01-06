 البابا تواضروس: حضور السيسي للكاتدرائية يفرح جميع المصريين - بوابة الشروق
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البابا تواضروس: حضور السيسي للكاتدرائية يفرح جميع المصريين

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 10:23 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 10:23 م



هنأ البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتوجه البابا تواضروس، خلال قداس عيد الميلاد، من كاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الاثنين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال «أشكر الرئيس الذي عودنا أن يهنئنا ويهنئ مصر كلها من الكاتدرائية بعيد الميلاد والعام الجديد، بحضوره الذي يفرحنا ويفرح جميع المصريين».
ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

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