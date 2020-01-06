محمد صبحي: «بصفة عامة في فنانين بيتكرموا بعد ما يموتوا»

استنكر الفنان محمد صبحي، عدم الحديث عن الفنانين أصحاب الأثر في الإعلام إلا بعد الرحيل، معقبًا: «ممدوح عبد الحليم من حقه وهو عايش يسمع الكلام الجميل اللي بيتقال في الإعلام، وسعاد نصر كذلك، لماذا يتم هذا فقط بعد رحيلهم؟».

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، «بصفة عامة في فنانين بيتكرموا بعد ما يموتوا، ولو كانت البلد ما صدقت تستحملهم فبتكرمهم»، مؤكدًا أن هذه الأوضاع لم تتغير إلى الآن، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن «التكريم ليس لصاحب التكريم، ولكن لإبراز قدوة للشباب والأولاد»، مردفًا: «لما غير القدوة تكرمه الدولة يبقى الدولة بتعمل شيء خطأ وتقدم شيء خطأ ولا تستحق التكريم»، بحسب ذكره.

وتابع: «من ماتوا ورحلوا سنستمر في تكريمهم ولكن هناك قدوة وأناس جيدة كثيرة تجلس في بيوتها، لازم الإعلام يعي ده إنهم قاعدين في وحدة»، مستطردًا: «كل ما قدمنا قدوة تعيش وسطنا وركزنا عليها هي النموذج الذي يقلده الشباب، ولا نجعلهم يقلدون النماذج الخاطئة».