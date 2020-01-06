توزيع 700 مليون يورو إجمالي قيمة جوائز يانصيب «إل نونو» في إسبانيا

بعد حوالي أسبوعين من إجراء يانصيب عيد الميلاد (الكريسماس) في إسبانيا، فاز الآلاف في ما يعرف باسم يانصيب " الطفل يسوع" (إل نونو).

وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية في عددها اليوم الاثنين أن إجمالي قيمة جوائز يانصيب "إل نونو" التي تم توزيعها أمس الأحد وصلت إلى 700 مليون يورو. ويقام هذا اليانصيب منذ عام 1941.

وفازت ورقة اليانصيب التي تحمل رقم "57342" بأكبر الجوائز. وكان تم بيع الكثير من أوراق اليانصيب التي تحمل هذا الرقم في أنحاء إسبانيا، أي أن أجزاء مختلفة من البلاد شهدت الاحتفالات بالفوز، بحسب الصحيفة.

وتم تقسيم إحدى ورقات اليانصيب إلى عشرة أجزاء، وبسبب الطلب الكبير، جرى إصدار كل من الأرقام المئة ألف لليانصيب في أكثر من "تسلسل"، وهو ما ضمن أن يفوز كثير من الناس بجوائز كبيرة.