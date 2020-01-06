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أكد محمد ماجد أونش لاعب فريق طنطا، أن إصابته اليوم أمام الزمالك لن تؤثر على مشاركته في مواجهة الأهلي بالدوري في الجولة المقبلة.

وقال أونش في تصريحاته عبر فضائية "صدى البلد": "لم نستحق الخسارة في الكثير من المباريات في الدوري الحالي".

وأضاف : "إصابتي أمام الزمالك لن تؤثر على مشاركتي في مباراة الأهلي، ونسعى لتقديم أداء جيد أمام المارد الأحمر".

وواصل: "لم نستحق الخسارة في الكثير من المباريات في الدوري ولم نكن نستحق الهزيمة أمام الزمالك أيضًا".

واتم: "أسعى للانضمام لمنتخب مصر عبر بوابة طنطا، ونحلم بالبقاء في الدوري هذا الموسم".

واختتم: "حصلت على بطولة الدوري والكأس مع الفيصلي الأردني والجماهير ومسؤولو النادي تمسكوا بي ولكني فضلت العودة والاستمرار في طنطا".

ومن المقرر أن يواجه طنطا نظيره الأهلي في الخامس عشر من يناير الجاري في خضم منافسات الدوري الممتاز.