وزير الخارجية السعودي: نأمل ألا يحدث تصعيد بالمنطقة

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الاثنين عن أمل بلاده في ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة.

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض اليوم عقب اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن: "علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر"، مؤكداً "لا بد أن نعي المخاطر في المنطقة".

وأعلن الوزير أن" الرياض ستكون مقرا لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر والذي يضم المملكة ومصر والأردن والسودان وجيبوتي والصومال واليمن".

وقال بن فرحان: "وقعنا اتفاقًا لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بارك تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل السعودي اليوم وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيث بحث معهم الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بينها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بداية اجتماع وزراء الخارجية اليوم، رحب الأمير فيصل بن فرحان بنظرائه العرب والأفارقة، قائلا: "اجتماعنا هذا يعكس جانباً مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في كل المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة".

وأشار إلى أن المملكة حريصة على التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء في المجلس لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب.

وأعلنت السعودية في 12 ديسمبر 2018 عن تأسيس كيان يجمع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي والبيئي بينها.